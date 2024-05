Barcelona celebrarà el Corpus 2024 amb l'aniversari dels 600 anys dels gegants com a protagonista

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Corpus 2024 de Barcelona --que se celebrarà del 30 de maig al 2 de juny-- ha organitzat activitats tradicionals i culturals amb la commemoració dels 600 anys de gegants a la ciutat com a tema central.

En concret, se celebra la primera referència escrita d'un gegant ("Lo rey David ab lo Giguant"), en el 'Llibre de les Solemnitats de Barcelona' del 1424, que estarà exposat a la seu de l'Arxiu Històric de la Ciutat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimecres.

Per això, a part de les tradicionals cercaviles dels gegants durant la Vigília i la Processó (l'1 i 2 de juny, respectivament), aquest 2024 s'ha organitzat l'exposició 'Barcelona Ciutat Gegant. 600 anys de festa i tradició', en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona.

Al Museu Diocesà es podrà veure l'exposició 'Ara ballen! Els gegants a la processó de Corpus' i la Casa dels Entremesos acollirà 'Gegants del Món'.

El tradicional ou com balla s'ha adaptat al context de sequera, per la qual cosa als espais on l'aigua es pot reciclar per regar, se n'ha minimitzat el consum, mentre que en altres llocs s'ha decorat les fonts seques amb flors o es fa servir aire per elevar l'ou.