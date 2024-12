Barcelona celebrarà aquest diumenge la I edició de la cursa del Pare Noel amb 3.000 participants

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acollirà aquest diumenge 22 de desembre la I edició de la cursa del Pare Noel, que es durà a terme al Parc del Fòrum i constarà d'un recorregut de 4,8 quilòmetres i la participació de 3.000 persones, en la qual els adults aniran disfressats de Pare Noel i els nens d'elfs.

De cada inscripció, un euro anirà destinat al projecte 'Criando en positivo' de la Creu Roja per afavorir el benestar infantil i donar suport i acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat social, en les funcions de cura i criança dels nens, segons un comunicat de l'entitat.

Un cop finalitzada la cursa, els participants podran passar pel photocall on estarà el Pare Noel per recollir les cartes i posar a les fotos, i també es farà una sessió de 'Zumba Kids' amb Patricia Roncero per acabar amb el lliurament de premis.