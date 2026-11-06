Barcelona celebrarà aquest cap de setmana els 125 anys del Tramvia Blau amb una festa popular

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el districte de Sarrià-Sant Gervasi, celebrarà aquest cap de setmana els 125 anys del Tramvia Blau amb una festa popular i unes portes obertes, que també es duran a terme el cap de setmana vinent.
La festa, prevista inicialment per a la setmana passada i que es va ajornar per l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), tindrà la seva celebració central el dissabte al matí amb una xocolatada, explica TMB en un comunicat aquest divendres.
També es traslladarà la unitat 5 del Tramvia Blau a l'avinguda Tibidabo, entre el passeig de Sant Gervasi i el carrer García-Mariño, on estarà exposat el dissabte 7 d'11 a 20 i el diumenge 8 de 10 a 20 hores.
A continuació, el dissabte 14 i el diumenge 15 de novembre, s'obriran les portes del taller del Tramvia Blau, on hi haurà el mític transport, que es podrà tornar a visitar.
Per commemorar aquest aniversari, TMB ha editat un bitllet especial del 125è aniversari del Tramvia Blau, i durant el mes de novembre hi haurà una exposició a l'Espai Mercè Sala, dedicada a reivindicar el seu paper en la transformació de l'entorn del Tibidabo.