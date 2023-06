Barcelona celebra la revetlla de Sant Joan amb fogueres i pirotècnia

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Veïns de Barcelona celebren aquest divendres a la nit la revetlla de Sant Joan amb fogueres, pirotècnia i festes amb la tradicional coca d'aquesta diada.

Les fogueres s'han encès per tota la ciutat una vegada la Flama del Canigó ha arribat a la plaça de Sant Jaume aquest divendres a la tarda, després de passar pel Parlament.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegat un dispositiu de 400 agents durant la revetlla: prestarà especial atenció als aglomeracions a les platges, que es començaran a desallotjar a les 6.00 hores.

També s'han establert controls preventius d'alcoholèmia i drogues per a conductors, i tant el Metro de Barcelona com el tramvia circularan durant tota la nit.

Per minimitzar el risc dels petards, l'Ajuntament recomana no guardar-se material a les butxaques, no agafar-los amb la mà ni tocar els que no s'encenguin bé durant, almenys, mitja hora.

Aquest any s'han prohibit les casetes de pirotècnia a menys de 500 metres a la zona forestal: s'ha autoritzat 122 punts de venta i s'ha validat l'encesa de sis fogueres a la ciutat (tres a l'Eixample, dues a Sant Andreu i dues a Sant Martí).