Barcelona celebra la 'Festa del Tramvia' tres mesos després d'estrenar la prolongació del tramvia

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Desenes de persones han celebrat aquest dissabte la 'Festa del Tramvia' per inaugurar oficialment la prolongació del tramvia per l'avinguda Diagonal que va començar a funcionar fa tres mesos, en un acte que ha comptat amb nombroses activitats obertes a la ciutadania.

A l'acte han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern, Sílvia Paneque, i els tinents a alcalde Laia Bonet i Jordi Valls, entre d'altres.

Illa i Collboni han arribat a la festa en un dels trens del tramvia, i després han passejat al voltant de les diferents activitats de la celebració.

L'acte ha inclòs jocs infantils, tallers de mobilitat sostenible, actuacions de gegants, música i espectacle en directe i la visita a un dels nous tramvies de la línia.

La 'Festa del Tramvia' s'havia d'haver celebrat el 9 de novembre a temps per a la inauguració del nou tram del tramvia entre Glòries i Verdaguer per a la línia T4 del Trambesós, però es va posposar en solidaritat per les conseqüències de la dana a València.