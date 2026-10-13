Barcelona celebra que la CE admeti que els pisos turístics "redueixen la disponibilitat" d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat que la Comissió Europea (CE) reconegui en l'esborrany del futur Reglament europeu d'Habitatge Assequible que els habitatges d'ús turístic "redueixen la disponibilitat de pisos per als residents i poden alterar el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne".
Segons han explicat fonts municipals a Europa Press aquest dimarts, amb aquesta llei "Europa entén que la crisi de l'habitatge exigeix mesures valentes, decidides i proporcionades" i defensa que els poders públics tenen el deure intervenir al mercat.
Així mateix, han sostingut que la proposta de la CE confirma que les mesures preses per part del consistori barceloní "van en l'adreça correcta", assegurant que les autoritats estan legitimades a combatre la proliferació de pisos turístics.