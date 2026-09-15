Barcelona celebra que el Camp Nou aculli la final de la Champions el 2029: "Una feina d'equip"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha celebrat l'elecció de l'Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League masculina del 2029: "És un treball conjunt amb el club i la Generalitat de Catalunya, i això és feina d'equip".
En un comunicat aquest dimarts, el regidor afirma que l'elecció contribueix a tornar a situar la capital catalana al "mapa com a ciutat del món per acollir esdeveniments esportius i també per fer-hi esport", després d'haver acollit el Grand Départ del Tour de França aquest estiu.
Escudé ha recordat que Barcelona també aspira a ser la seu de la final del Mundial de futbol masculí 2030: "En aquesta línia, continuarem treballant per situar Barcelona com una ciutat referent esportiva a nivell mundial".