Barcelona celebra aquest divendres el primer ple del curs polític pronunciant-se sobre l'amnistia

Collboni supera els 100 dies de mandat amb el seu govern en solitari i amb els Pressupostos a l'horitzó



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest divendres el primer ple del curs polític, en el qual es presentaran dues proposicions sobre l'amnistia: una conjunta de Junts i ERC que demana donar suport a una llei d'amnistia, i una altra del PP, que busca rebutjar-la.

Tot això mentre al Congrés tindrà lloc la segona votació de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i que, donats els números que va tenir en la primera, previsiblement no tirarà endavant; amb tot, el focus està posat en la negociació de Junts i ERC amb la coalició de PSOE i Sumar, en la qual els independentistes insisteixen en una amnistia com a punt de partida per aconseguir un referèndum.

La proposició de Junts i ERC s'aprovarà amb el vot favorable de BComú i els vots en contra del PSC, el PP i Vox, després que aquest dijous a la tarda els socialistes hagin anunciat que no donaran suport a cap de les proposicions sobre l'amnistia.

No obstant això, sí votaran a favor de la seva iniciativa que cerca donar suport al diàleg i a la convivència (sense nomenar l'amnistia), mentre que la dels 'populars' no prosperarà en comptar únicament amb els seus vots, a l'espera de conèixer també el vot de Vox, que no ha concretat.

RENÚNCIA D'ALARCÓN I PLE EXTRAORDINARI

En el mateix ple, que començarà a les 10.00 hores, també es formalitzarà la renúncia de la regidora socialista Rosa Alarcón (actual regidor de Comerç, Restauració i Mercats, i del districte de Nou Barris), que va presentar la seva dimissió a finals d'agost per motius de salut vinculats a la malaltia de la Síndrome de Meige que pateix.

A més, després de la sessió ordinària, se celebrarà el ple extraordinari que van demanar BComú i ERC per exigir al Govern central que apliqui la llei d'habitatge estatal i publiqui "de forma immediata" la declaració de zones de mercat residencial tensionadas aprovada per la Generalitat per fer efectiva la regulació de preus.

ALTRES PETICIONS DELS GRUPS

ERC demanarà al Govern municipal que convoqui per primera vegada la comissió de seguiment de la mesura de la reserva del 30% a habitatge assequible --després que Junts, PSC i PP aprovessin en comissió iniciar el procés de modificació de la norma-- i també preguntaran sobre les mesures per protegir el comerç de proximitat a la Barceloneta.

Junts reclamarà les mesures que s'han pres per reduir els casos de discriminació i preguntarà per la caiguda dels arbres, mentre que BComú presentarà una proposició per garantir que es continuarà amb la mesura Protegim Escoles, i preguntarà al govern sobre les sancions que es van interposar a promotors per incomplir la reserva del 30% a habitatge assequible.

A més de la proposició sobre l'amnistia, el PP preguntarà sobre Can Vies i el Pla Endreça, i demanarà que l'Ajuntament es personi com a acusació popular contra les persones que van protestar contra el congrés The District, un tema que Vox també portarà mitjançant un prec, a més d'una proposició per reforçar la seguretat de la ciutat, i un altre prec perquè la informació pública municipal sigui bilingüe.

ELS PRIMERS 100 DIES DE COLLBONI

El primer ple del curs polític arriba la setmana en què l'alcalde, Jaume Collboni, ha superat els 100 dies com a primer edil amb el seu govern en solitari de 10 regidors, en els quals s'ha centrat en impulsar mesures com el Pla Endreça (per a la neteja i la seguretat), i ha promès diàleg i confiança als empresaris.

Tot això mentre manté la seva intenció d'abordar amb la resta de grups municipals la governabilitat de l'Ajuntament per aconseguir un acord que li permeti governar amb una majoria més àmplia.

La seva prioritat és arribar a un pacte amb BComú i ERC, la qual cosa ell defineix com la majoria progressista, però no exclou acords amb Junts, davant l'oferiment del seu líder, Xavier Trias, per formar govern.

ELS PRESSUPOSTOS A L'HORITZÓ

Encara que el focus està posat en quins possibles pactes es podran donar, el govern de Collboni insisteix que la seva prioritat és la negociació dels Pressupostos municipals i les ordenances fiscals, ja que aquestes últimes hauran de presentar-se en comissió aquest octubre per aprovar-les abans que finalitzi l'any.

Els Pressupostos, en canvi, tenen un termini diferent i podrien prorrogar-se, negociació per la qual els comuns han avisat Collboni que no participaran si no hi ha abans un acord de govern que garanteixi la governabilitat de les arques municipals.

Amb tot, continua la incògnita del futur de Trias i de l'exalcalde i presidenta de BComú, Ada Colau: el primer va anunciar que allargaria el seu comiat de l'Ajuntament uns mesos més, encara que insisteix en que no seguirà, mentre que Colau continua al consistori com a líder de la seva formació.