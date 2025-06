Barcelona celebra aquest divendres el ple de juny en plena discussió sobre la modificació del 30%

El govern se sotmetrà a un balanç d'equador de mandat i tractarà d'aprovar definitivament les tasser

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona celebra aquest divendres el ple del mes de juny en plena discussió sobre la modificació de la reserva del 30% d'habitatge protegit, després que Junts, el principal interlocutor del govern en aquest àmbit, anunciés que trencava les negociacions.

En roda de premsa aquest dimecres, el líder postconvergent, Jordi Martí, va atribuir la seva decisió als "ultimàtums i filtracions" de l'executiu per quedar bé davant de l'opinió pública, mentre que aquest dijous la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat la seva sorpresa ja que, segons ella, tenien aparaulat reunir-se aquesta setmana.

Abans de la ruptura, el portaveu adjunt d'ERC, Jordi Corones, va recordar a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que no modificar el 30% abans d'estiu serà "un nou fracàs" del seu govern, mentre que BComú persisteix a acusar el primer edil de voler desmuntar la norma.

Davant de la negativa de Junts a recolzar la modificació del 30% proposta pel govern, als quals el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, va urgir a arribar a un acord abans d'agost, Collboni es veurà obligat a pactar-la amb republicans i Comuns que, si ben no han tancat a dialogar, parteixen d'una posició allunyada.

Un altre dels punts destacats del ple serà la sessió extraordinària plantejada per BComú i recolzada per Junts per fer rendir comptes al govern després d'arribar a l'equador del mandat, la qual es va aprovar el mes passat i se celebrarà a les 9.30 hores.

PISTOLES TÁSER

El govern municipal portarà al ple ordinari la votació per decidir si s'incorporen els Dispositius Conductors d'Energia (DCE) -pistoles tasser-- en la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat (UREP) de la Guàrdia Urbana, amb la possibilitat d'ampliar el seu ús a tota la plantilla en funció de la valoració dels informes oficials anuals.

En la Comissió de Seguretat els comuns i republicans ja van avançar que votaran en contra d'aquesta proposició del govern municipal, mentre que Junts, PP i Vox es van reservar el vot per al ple.

PROPOSTES

Quant a les proposicions, Junts presentarà una proposta perquè l'Ajuntament reclami a la Generalitat i l'Estat la deflactació dels trams d'IRPF "per minimitzar els efectes de la inflació en la ciutadania".

Per la seva banda, el regidor de BComú, Marc Serra, va anunciar que demanaran a Collboni que els barcelonins puguin votar si estan d'acord o no amb l'ampliació de l'Aeroport, ja que "es preveu que arribin 20 milions més de turistes anuals".

Els republicans portaran una proposició perquè el govern de Collboni es posicioni "clarament a favor" del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sobre el trasllat de les pintures murals de Sixena (Osca).

D'altra banda, el líder del PP en el consistori, Daniel Sirera, proposarà impulsar un paquet d'ajudes econòmiques per fomentar la natalitat a la ciutat per "la caiguda en picat" de naixements dels últims anys.

Finalment, Vox demanarà l'engegada d'un pla integral d'habitatge per a les famílies treballadores barcelonines i que el govern municipal sigui "transparent amb les despeses de Collboni en els seus viatges a l'estranger" després que l'alcalde anunciés la seva presència en l'Orgull d'Hongria.