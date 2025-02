Barcelona celebra aquest divendres un ple amb el focus posat en el debat en la reserva del 30%

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona celebra aquest divendres el segon ple de l'any amb el focus posat en el debat de la reserva del 30% d'habitatge protegit, una mesura que el govern municipal contempla modificar i promet un "salt d'escala" en les rehabilitacions a la ciutat.

Així ho va expressar la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, en la Comissió no permanent d'Habitatge que es va celebrar aquest dilluns en el consistori, on també va reclamar aliances entre administracions i entre grups polítics per abordar els reptes que planteja aquesta mesura.

"No podem enganyar-nos i si realment volem resultats, hem de modificar el 30% amb el mateix objectiu de 2018, però amb garanties d'efectivitat", va assegurar.

Sobre aquesta mesura, BComú realitzarà un prec perquè es dupliquin els inspectors i garantir així que es compleixen les mesures relacionades amb l'habitatge, com el 30%, i perquè s'apliquin les sancions contemplades.

GRUPS

Des de BComú mantenen el seu ferm compromís amb el 30% --impulsat el 2018 en el mandat de l'alcaldessa Ada Colau-- i el seu regidor Marc Serra va acusar a l'alcalde Jaume Collboni d'iniciar una "operació per desmuntar-ho", a més d'indicar la deriva elitista del govern municipal en temes com l'habitatge.

D'altra banda, ERC posa de manifest la importància de trobar solucions per abordar la problemàtica de les rehabilitacions a la capital catalana.

JuntsXBarcelona va presentar aquest dimecres un paquet de sis mesures a les quals supeditaran el suport del seu grup municipal a una eventual proposta del govern per modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, ja que consideren que ha paralitzat el sector.

També en contra, el president del PP, Daniel Sirera, va qualificar la reserva del 30% d'habitatge protegit com un "nyap jurídic" que segons ell ha resultat totalment ineficaç; i a més, preguntarà en la sessió pels motius que van motivar al consistori a comprar la Casa Orsola.

Des de Vox, el seu líder Gonzalo de Oro segueix aquesta línia i demana la derogació del 30%, ja que en sis anys només s'han aixecat 26 habitatges, la qual cosa suposa amb prou feines un 1,3% del promès, segons ell; i en el marc del ple, la formació presentarà una proposició per reformar la llei del padró i evitar el "frau" que es comet en casos d'ocupació i immigració il·legal.

CATALÀ

D'altra banda, JuntsXBarcelona proposarà aquest divendres un pla de xoc que comptarà amb 14 accions per fomentar l'ús del català a la capital catalana, davant de la "falta de compromís" del govern municipal per aplicar les iniciatives aprovades en els últims anys.

En aquesta línia, ERC presentarà, junt amb el Gremi de Restauradors, una proposta conjunta per fomentar l'ús del català en l'hostaleria de Barcelona, que contempla una campanya per promoure el seu ús i una inspecció per garantir el compliment de la normativa vigent.

REUNIONS ENTRE GRUPS

A més, segons han anunciat membres de diversos grups, Collboni s'ha reunit amb els populars --segons va informar el seu regidor Juan Milián-- i també amb Junts; d'altra banda, amb els republicans la trobada amb el primer edil està previst durant el transcurs del ple.

No obstant això, des dels Comuns van negar tenir una trobada prevista, alguna cosa que preocupa a la formació, que ha acusat a Collboni de "prioritzar acords amb la dreta".