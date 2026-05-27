Barcelona cedeix 36 equips de jardineria a 5 centres educatius per impulsar la formació

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona ha cedit 36 equips de jardineria (33 desbrossadores i 3 segadores) a 5 centres educatius per "reforçar la formació pràctica de l'alumnat i promoure un model de reutilització eficient de la maquinària".
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que els equips es faran servir en activitats educatives i tasques docents vinculades a estudis tècnics, ambientals i agroalimentaris.
Els centres destinataris són l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, l'Escola Joan Oró de Martorell, l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet, l'Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona i l'Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta.