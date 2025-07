Barcelona canvia el sentit del carrer Amigó aquest diumenge per les obres de l'L8

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona canviarà el sentit del carrer Amigó entre Via Augusta i Travessera de Gràcia a partir d'aquest diumenge per reduir les afectacions al trànsit derivades de les obres de prolongació de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.

El consistori, juntament amb la Generalitat, ha explicat que la mesura forma part del dispositiu de mobilitat previst pel tall del carrer Muntaner entre Laforja i Marià Cubí, que començarà el 10 d'agost i afectarà uns 13.000 vehicles diaris.

"El canvi de sentit d'Amigó permetrà canalitzar millor el trànsit desviat pel tall de Muntaner i garantir la mobilitat de la zona", ha destacat l'Ajuntament, que també ha previst un itinerari alternatiu per a la línia V13 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) afectada per les obres.

Els treballs per modificar la circulació al carrer Amigó començaran diumenge a les 9.00 hores i comportaran el tall de la via durant les tasques, després de setmanes de senyalització vertical i semafòrica i avisos als veïns des del passat 14 de juliol.

Com a segona actuació destacada, el 8 d'agost s'habilitarà un segon carril en sentit Besòs a la Via Augusta entre Muntaner i Balmes, reconfigurant la intersecció amb Balmes per facilitar el desviament del trànsit cap al mar i mantenir la connexió en sentit muntanya.