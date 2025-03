Barcelona busca projectes que aprofitin els residus d'obres per a nous models constructius

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha creat la convocatòria 'Mineral. Arquitectures de la mineria urbana' per buscar projectes que generin nous mètodes i sistemes constructius a partir dels residus generats en les obres de l'espai públic.

En la creació del repte hi han participat també l'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), la Fundació Mies van der Rohe, la Diputació de Barcelona, el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) i la coordinació de la Fundació BIT Habitat, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous en un comunicat.

El procés de selecció de les propostes pretén atorgar 6.000 euros de premi a sis equips guanyadors per desplegar la seva solució i posteriorment seleccionar-ne dos per executar-la, finançant el 80% del seu pressupost, fins a un total de 150.000 euros per equip.

La convocatòria, que compta amb un finançament de 336.000 euros, s'emmarca en el context del Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes que tindrà lloc a Barcelona l'estiu del 2026 coincidint amb la celebració del Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura.

La primera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que la proposta reduirà les extraccions de materials per a les obres que comportin "els esforços per actualitzar i mantenir l'espai públic".