Barcelona i Banc dels Aliments posen en marxa una recollida d'aliments i productes per a València

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb el Banc dels Aliments de Barcelona, habilitarà a partir d'aquest dilluns un total de 14 biblioteques de la ciutat per recollir aliments bàsics i productes de primera necessitat per enviar a les zones afectades per la dana a València.

La donació d'aliments es podrà fer des d'aquest dilluns fins al divendres en l'horari habitual dels equipaments, segons informa aquest diumenge el consistori en un comunicat.

El Banc dels Aliments de Barcelona, en coordinació amb el Banc dels Aliments de València, gestionarà els enviaments dels productes segons les prioritats de cada moment i l'evolució de l'emergència.

Els punts seran la Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, Biblioteca Fort Pienc - Ana María Moix, Biblioteca Vapor Vell, Biblioteca Montserrat Abelló, Biblioteca les Corts - Miquel Llongueras, Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall, Biblioteca Jaume Fuster i Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot.

També ho seran la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé, Biblioteca Horta - Ca Mariner, Biblioteca Nou Barris - Aurora Díaz Plaja, Biblioteca Bon Pastor - Josefina Castellví, Biblioteca Trinitat Vella - José Barber i Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert.

Els productes que es recolliran preferiblement seran llet, conserves i menjar precuinat, aliments infantils, bolquers i productes d'higiene femenina.

Mercabarna també aportarà ajuda econòmica al Banc dels Aliments de València i s'està organitzant per enviar aliments frescos on fan falta.