Barcelona avisa que si no hi ha acord per al 30% abans de l'agost es deixarà per al pròxim mandat

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha avisat Junts que si no arriben a un acord "abans de l'1 d'agost" sobre la reserva del 30% per a habitatge protegit ho deixaran per al següent mandat.

"No podem eternitzar els debats; si no hi ha acord, tancarem la discussió política d'aquest govern", ha afirmat en una entrevista aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Valls ha conclòs que, en cas de no congeniar amb l'oposició, "tindrem dos anys per valorar si el 30% funciona o no" i que en la pròxima legislatura ja es decidirà el futur de la norma.