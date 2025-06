Barcelona avança en el seu compromís de "ciutat amigable" amb les persones grans fins al 2035

El CAGG demana al consistori adaptar-se a una ciutadania cada cop "més envellida i més diversa"

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) ha presentat al seu ple d'aquest divendres el compromís de Barcelona com a "ciutat amigable" 2025-2035, amb el qual ha reclamat al consistori que adapti les seves polítiques al context d'aquest sector poblacional.

El consell, presidit pel regidor del Pla de Barris, Lluís Rabell, ha advertit que la capital catalana té una ciutadania "cada cop més envellida i més diversa", realitat a la qual haurà d'adaptar-se per procurar una ciutat que continui sent amigable per a les persones grans.

Han sostingut que els canvis demogràfics obliguen a accelerar el ritme d'adaptació de la ciutat, ja que en els pròxims anys 1 de cada 3 persones tindrà més de 60 anys, la majoria d'elles en tindran més de 80 i creixerà la quantitat de centenaris i centenàries.

A més d'adaptar la ciutat, han reclamat que les persones grans siguin agents actius en el procés d'aprovació i desplegament de polítiques públiques, incloent la perspectiva de l'amigabilitat com a eix transversal.

"Una ciutat amigable és aquella que ofereix un espai per viure amb dignitat, que facilita la vida diària i fa complir els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes", han apuntat.

REPTES

Aquesta perspectiva amb les persones grans va néixer a Barcelona el 2009 després de la creació del propi CAGG, que va donar pas al reconeixement de la ciutat com a membre de la Xarxa Internacional de Ciutats i Comunitats Amigables de l'OMS el 2011.

Aquest 2025, el CAGG tracta de renovar aquest compromís de cara a la pròxima dècada, amb el qual pretén convertir-se en una font d'inspiració alhora que una eina perquè tant entitats i administració com ciutadania puguin actuar per incidir en l'adaptació de la ciutat a totes les edats.

D'aquesta manera, el consell demana el seu compromís a l'Ajuntament de Barcelona, a les entitats de la ciutat i als seus agents econòmics per abordar els principals reptes que es presenten en la construcció d'una ciutat amigable amb les persones grans.

En aquest sentit i d'acord amb l'OMS, el CAGG assenyala 7 àmbits d'actuació: la protecció contra les desigualtats, el transport i la mobilitat, l'equitat en l'ús dels espais i equipaments, i les relacions socials i la participació, entre d'altres.

També apunta com a punts importants la formació en noves tecnologies, la millora continua de la salut, cures i benestar i, finalment, l'habitatge per garantir unes condicions dignes de vida com a dret fonamental.