Barcelona avança en l'aprovació de l'ordenança de civisme amb Junts i ERC

Acorda en la comissió extraordinària portar la modificació de la norma, vigent des del 2006, al pròxim ple
BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -
La comissió extraordinària de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest dijous ha acordat portar al ple de desembre l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança de civisme, vigent des del 2006, després de comptar amb els vots favorables del govern municipal, Junts i ERC, la reserva de vot del PP i en contra de BComú i Vox.
El tercer tinent d'alcalde, Albert Batlle, ha remarcat que la reforma "combina de manera equilibrada l'enduriment de determinats comportaments i sancions o la incorporació de noves conductes incíviques, sense perdre la mirada social".
"Això no va de partits, va de solucionar problemes i de construir una ciutat més justa, més solidària i més inclusiva. Necessitem un gran pacte de ciutat que enviï un missatge que Barcelona està compromesa amb una societat més cívica", ha sostingut.
El líder de Junts, Jordi Martí, ha sostingut que el seu posicionament és un "vot a favor de Barcelona i els barcelonins", i ha recordat a l'alcalde que a partir de l'aprovació definitiva de l'ordenança, serà el seu torn de fer-la complir amb exigència i determinació.
Per part d'ERC, el seu portaveu Jordi Coronas ha celebrat la modificació de la mesura ja que, en les seves paraules, és millor que la que hi havia ahir, i ha subratllat que cap sanció administrativa perjudicarà les persones migrades: "Per molt que vulguin posar formatge al pa, el pa té el que té", ha retret al líder de Junts.
QÜESTIONS INCORPORADES
D'aquesta manera, l'ordenança de civisme ha incorporat l'aporofòbia com a nou eix discriminatori, segons fonts municipals, fet que han considerat un "pas endavant en la defensa dels drets humans i contra qualsevol forma de discriminació".
També han detallat que, a petició de Junts, han avançat en una "transparència més gran" en l'aplicació de la regulació i que també desplegaran un mecanisme de seguiment cada 2 mesos (abans anual) per presentar un informe sobre com s'està aplicant.
D'altra banda, també a petició dels postconvergents, l'ordenança millora els mecanismes de recaptació per garantir el cobrament de les sancions: "Impulsem convenis amb altres administracions, com en les multes de trànsit, i facilitarem l'expedient de denúncia en el moment, a peu de carrer, perquè els no residents el puguin pagar".
Han destacat el compromís al qual han arribat amb els diferents grups per, en un termini de dos mesos, "tipificar la promoció del consum de productes cannàbics a l'espai públic, com aquelles persones que són a l'espai públic i conviden a consumir en algun lloc no permès".
MESURES ALTERNATIVES
L'Ajuntament ha remarcat que un dels punts forts de la nova regulació és el compromís de fer un nou decret que ofereixi més mesures alternatives al pagament de sancions, una qüestió que han negociat amb els republicans.
Així, l'objectiu d'aquesta mesura és oferir a les persones sancionades, sobretot les que siguin vulnerables o joves, més mesures alternatives al pagament per "conscienciar i prevenir" futures accions incíviques.
"Per exemple, si una persona és sancionada per banyar-se en una zona prohibida, se li oferirà fer unes sessions amb persones discapacitades per conscienciar-se del perill de la seva acció", ha exposat.
Ha puntualitzat que, en el cas dels grafitis, un infractor pot substituir el pagament de la multa per una mesura alternativa, però haurà de sufragar igualment el cost de la neteja de la pintada.
Finalment, la nova regulació prohibirà anar amb el tors nu pel carrer, a excepció d'una activitat esportiva o a la platja, alhora que prohibeix portar indumentària de caràcter sexual ofensiva a l'espai públic, en referència als comiats de solter que se celebren a la ciutat.
GRUPS
Amb tot, per part de BComú, el regidor Marc Serra ha mostrat el rebuig del seu partit a la modificació de l'ordenança augurant que "no funcionarà perquè reincideix en un model que ja ha fracassat durant 20 anys".
Per la seva banda, el PP, a través de la regidora Sonia Devesa, ha comentat que el seu grup reserva el seu vot per al ple i ha considerat que l'acord "dels socis de Pedro Sánchez serà l'amnistia als incívics".
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentat que la nova ordenança, textualment, amb molt paper i poc canvi ha arribat "tard, malament i amb els mateixos vicis de sempre, sense assumir la realitat que pateixen els veïns de Barcelona".