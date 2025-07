Barcelona avança els tràmits de les expropiacions de la rambla verda de Vallcarca

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la relació de béns i drets dels afectats per les expropiacions de les 4 finques de titularitat privada a la rambla verda de Vallcarca, que permetrà comptar amb uns 6.000 metres quadrats de verd urbà.

Es tracta de finques de l'avinguda Vallcarca i el carrer Bolívar, entre els carrers Ballester i Agramunt, un tram de la rambla verda de Vallcarca, i l'objectiu és "adquirir totes les peces de titularitat privada que queden en l'àmbit", que tenen afectació urbanística des del 2002, informa el consistori en un comunicat aquest dijous.

La transformació d'aquest àmbit permetrà construir una infraestructura "indispensable per fer una ciutat més resilient en clau climàtica" com és un nou dipòsit pluvial i un nou espai públic més verd per als veïns.

La majoria de les 16 unitats familiars --39 persones-- que viuen en aquests edificis estan en règim de lloguer, a excepció de tres propietàries, i "totes rebran la indemnització corresponent" o un reallotjament en un dels habitatges protegits disponibles al mateix barri.

L'execució de la rambla verda s'emmarca en l'estratègia de l'Ajuntament de "treure Vallcarca de la situació de provisionalitat dels últims anys", amb planejaments urbanístics pendents, i de posar en marxa la construcció de més verd i nous habitatges.