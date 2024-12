Barcelona atorga gairebé 3.500 llicències de bicis compartides per a la "convivència" al carrer

S'adjudiquen a 7 empreses que tenen un mes per a desplegar la seva flota de vehicles

L'Ajuntament de Barcelona ha resolt la segona convocatòria en què s'ha realitzat l'adjudicació de 3.478 llicències de bicicletes d'ús compartit --'bicisharing'-- després que 7 empreses sol·licitants hagin acreditat el compliment dels requisits per a garantir el "civisme i convivència" a l'espai públic.

De fet, el consistori ha exigit a les empreses "més control" en aquest sentit, amb un requeriment addicional per acreditar i demostrar com garantiran que els usuaris estacionaran correctament les bicicletes en els seus respectius ancoratges, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dilluns.

De les empreses sol·licitants, 7 van acreditar aquest i tots els requisits, i l'octava té 10 dies hàbils per aclarir els defectes detectats per optar a l'adjudicació definitiva, i en cas de no ser així es repartiran les llicències sol·licitades entre les altres 7, fins a aconseguir un màxim de 3.975.

Aquestes són les empreses que comptaran amb les llicències: Smart Cycles SL, Ridemovi SLU, Cooltra Motosharing SL, Boltest TXFY SL, Llimi Technology SL, Bird Rides Spain SLy Voi Technology SL, i disposen d'un mes per a desplegar les flotes al carrer respectant les condicions fixades per la regulació.

CONDICIONS

Cada llicència té una vigència inicial de dos anys, que es podrà prorrogar dos més a criteri de l'Ajuntament prèvia petició del titular, i es revisaran cada any tal com preveu la normativa per a realitzar els ajustos necessaris, d'acord amb la capacitat de l'espai públic.

La seva adjudicació va condicionada al pagament de la taxa municipal corresponent prevista, i els vehicles hauran de disposar d'un nombre d'identificació únic i visible per a cadascuna de les bicicletes.