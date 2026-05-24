Barcelona atén a més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha atès a més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització i ha emès prop de 29.800 certificats de vulnerabilitat, segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquesta setmana el dispositiu instal·lat en el Pavelló 2 de la Fira de Barcelona, on es concentren els serveis per a les persones que opten al procés de regularització, on s'han repartit més de 17.700 torns d'atenció des de principis de maig.
L'espai, gestionat pel Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) amb la col·laboració de Creu Roja, ha atès a més de 4.000 persones durant l'última setmana.
Unes 2.000 persones han rebut assessorament jurídic específic sobre regularització mitjançant atencions individuals i grupals realitzades per professionals del SAIER i del Pla de Barris.
A partir del proper dimarts, es concentraran els tràmits i l'acompanyament en el centre Miquel Bleach i en el Pavelló 2 de Fira, que ampliarà el seu horari d'atenció de 8 a 20.30 hores, mentre que l'OAC Monumental mantindrà l'atenció presencial els dissabtes per a les persones que no puguin realitzar els tràmits entre setmana.