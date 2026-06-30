Barcelona atén 87.000 persones per la regularització extraordinària des de l'abril

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha atès 87.000 persones en els dispositius municipals desplegats per la regularització extraordinària de migrants des que es va obrir el procés a mitjans d'abril.
Així ho ha anunciat aquest dimarts la cinquena tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de Drets Socials, Raquel Gil, que ha defensat que la capital catalana ha estat "a l'alçada" de la situació, coordinant més de 17 serveis municipals i desplegant fins a 5 punts específics.
Durant els més de 2 mesos que ha estat actiu el procés, el consistori ha emès un total de 34.576 certificats de vulnerabilitat i 378.293 volants i certificats d'empadronament, en aquest últim cas, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat.