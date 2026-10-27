Barcelona aprova una subvenció de 400.000 euros per garantir l'educació dels infants a Gaza

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el conveni de col·laboració entre el consistori i UNRWA España per concedir una subvenció de 400.000 euros al projecte 'Education in Emergencies' a la Franja de Gaza per garantir l'educació dels infants en aquest territori.
En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament emmarca la iniciativa en el Districte 11 Ciutats de Palestina, en una actuació que complementa les que estan destinades a garantir l'"accés a atenció mèdica urgent i gratuïta" per a persones refugiades i desplaçades internes.
Ha afegit que la Comissió de Govern també ha donat llum verda a la col·laboració amb Betlem per contribuir a la recuperació econòmica i social de la ciutat palestina amb una aportació de 150.000 euros.