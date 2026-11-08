Barcelona aprova la reurbanització de l'interior de l'illa del carrer Juan de Mena de Vall d'Hebron

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de l'interior de l'illa que delimiten els carrers Juan de Mena, Pare Mariana i el passeig de la Vall d'Hebron, al barri barceloní homònim, per 8,4 milions d'euros.
L'actuació afectarà a més de 13.800 metres quadrats per "impulsar una millora urbana general i integral de tot aquest entorn per facilitar l'accessibilitat i el pas dels vianants", informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
El projecte ha de passar un procés d'informació pública i aprovar-se definitivament, després de la qual cosa es durà a terme la licitació i els treballs començaran previsiblement durant la primavera de 2027 i finalitzaran a finals de 2028.
Entre les obres que es duran a terme, l'ajuntament ha ressaltat l'eliminació d'una zona d'estacionament de vehicles existent a l'interior de l'illa i la desaparició del trànsit rodat en tot l'àmbit, amb excepció dels cotxes de càrrega i descàrrega i d'emergència.
També la creació d'itineraris accessibles amb rampes "més suaus" per facilitar la mobilitat, la creació d'espais de descans per als veïns i modificar i millorar la vegetació, il·luminació i el paviment.