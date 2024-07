Barcelona aprova reubicar definitivament el Parc de Bombers i l'Escola Entença de l'Eixample

Els equipaments porten anys en situació de provisionalitat



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un conveni urbanístic per reubicar de forma definitiva el Parc de Bombers i l'Escola Entença, dos equipaments públics que porten 14 i 8 anys respectivament en situació provisional.

L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest divendres el projecte junt amb regidors de TriasxBCN, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i Partit Popular, partits que han signat aquest acord.

El Parc de Bombers, actualment situat al Parc Joan Miró, es desplaçarà al solar actualment ocupat per la marca Mercedes delimitat per l'avinguda Sarrià i els carrers Comte Urgell i Londres; es preveu que les obres començaran en 2029 i "permetran guanyar 2.000 metres quadrats d'espai verd dins del Parc Joan Miró".

L'Escola Entença va néixer en 2016 amb mòduls prefabricats a l'Escola Industrial, després es va traslladar al recinte de l'antiga presó Model, àdhuc amb aquests mòduls, i a partir de 2028 s'iniciarà la construcció d'un edifici definitiu per a aquest centre en el solar del carrer Provença 164-168.

Adjacent al centre escolar, en el mateix solar, se situarà un equipament sanitari de l'Hospital Clínic de Barcelona i la construcció també començarà en 2028.

ACORD DE CINC PARTITS

El regidor de TriasxBCN, Joan Rodríguez, ha precisat el seu suport a l'acord: "No estem aquí per aplaudir ni a l'Ajuntament ni l'alcalde, estem aquí per reafirmar el nostre compromís amb Barcelona i l'Eixample, treballant perquè cada dia siguin millors".

Des de Barcelona en Comú, el regidor Guilli López ha agraït a l'equip de govern que hagi fet possible l'acord culminant una idea es va presentar, ha recordat, en l'anterior mandat.

La regidor d'ERC, Rosa Suriñach, ha posat en valor el pacte, però critica que l'ajuntament estigui donant una ubicació definitiva deu anys després: "No tots ens sentim responsables d'aquesta inacció".

El PP, a través del regidor Víctor Martí, també ha mostrat satisfacció amb l'acord, però ha recordat a Collboni que "encara queden a Barcelona 9 col·legis i instituts que utilitzen mòduls provisionals".