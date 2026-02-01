Barcelona aprova la remodelació dels carrers Sant Adrià i Otger a Sant Andreu

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de remodelació dels carrers de Sant Adrià i d'Otger al districte Sant Andreu per transformar-les en zones de plataforma única i prioritat per al vianant.
L'actuació té com a objectiu consolidar un eix ciutadà que connecti el recinte de Fabra i Coats amb la biblioteca de Can Fabra, eliminant barreres arquitectòniques i creant noves zones d'estada i vegetació, segons s'ha informat en un comunicat aquest diumenge.
Està previst que les obres comencin durant el tercer trimestre de 2026, amb un pressupost de 3,5 milions d'euros i una durada estimada d'uns 15 mesos.
La reforma restringirà el pas de vehicles al carrer Sant Adrià, que ja va estar tancat al tràfic general durant anys per la carpa provisional del Mercat de Sant Andreu, permetent només l'accés a veïns i serveis.
El projecte per al carrer de Sant Adrià inclou la instal·lació de nous parterres i mobiliari urbà, mentre que al carrer d'Otger les obres integraran el vial amb els Jardinets de Can Fabra, eliminant l'actual escala amb pendent.
La regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha assegurat que la reforma crearà un enllaç "més amable, verd i accessible".