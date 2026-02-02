Barcelona aprova reformar els jardins Beatriu de Provença, al districte de l'Eixample

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat reformar els jardins Beatriu de Provença, al districte de l'Eixample, per instal·lar-hi noves zones verdes i un parc infantil.
Les obres de l'espai, que està situat a l'interior d'illa entre els carrers Mallorca, Provença, Nàpols i Sicília, comptaran amb un pressupost pròxim al milió d'euros i es preveu que comencin a meitats del 2026 i durin 5 mesos, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
L'espai ja dona accés a diferents equipaments públics i reorganitzarà l'entrada de l'escola infantil La Fassina i el Centre de Serveis Socials.