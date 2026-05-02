Barcelona aprova reformar el carrer Jota al seu encreuament amb l'avinguda Meridiana a Nou Barris

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament les obres de millora del tram final del carrer de la Jota, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del districte de Nou Barris, en una intervenció que es donarà entre el carrer Pardo i l'avinguda Meridiana.
Es preveu que els treballs comencin durant el tercer trimestre d'aquest any, amb una durada de 5 mesos i amb un pressupost de 626.000 euros, indica el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Ha explicat que les obres volen "millorar i adaptar" les condicions del carrer a les circumstàncies de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis de la zona, ja que la part que es renovarà és la més propera a les obres de la Meridiana en curs, amb les quals coincidirà a acabar a la fi d'any.