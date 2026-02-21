Barcelona aprova la reforma de la plaça de Ferran Reyes i els Jardins de Maria Soteras

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de reforma de la plaça de Ferran Reyes i els Jardins de Maria Soteras, situats a banda i banda de l'avinguda Meridiana de Barcelona, en el tram ja transformat dels carrers de Biscaia, Josep Estivill i Espronceda, segons ha informat aquest dissabte el consistori.
Amb l'objectiu d'unir els dos punts, "la intervenció facilitarà un recorregut a peu continu i sense obstacles" entre els dos costats de la Meridiana, a més d'incrementar la zona verda amb la plantació de noves espècies.
A la Plaza Ferran Reyes es reubicaran els espais d'estada, la zona de jocs infantils, set pistes de petanca, es crearan noves zones de jardí i s'augmentaran els arbres per afavorir la connexió amb el barri de Navas.
Als Jardins de Maria Soteras es té la intenció de crear més zones enjardinades que funcionin com a connector, situar bancs, crear un nou circuit de salut i remodelar les escales que connecten la part superior i la inferior.
La intervenció s'emmarca en la transformació de la Meridiana, l'últim pas de la qual ha estat la licitació de la redacció de l'avantprojecte per definir la nova configuració entre el passeig de Fabra i Puig i el carrer de Peníscola, prop del Pont de Sarajevo, mentre avancen les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig.