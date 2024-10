Barcelona aprova reduir fins al 51% l'espai dels quioscs destinats a premsa i llibres

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una nova regulació que permet reduir d'un 80 a un 51% l'espai per vendre diaris, revistes, llibres o altres publicacions.

La mesura, que ha prosperat amb el suport del govern municipal (PSC) i Junts, i l'abstenció de BComú, ERC, PP i Vox, amplia fins a un 49% l'espai per exposar altres productes, i obre la porta a vendre cafè o productes alimentaris envasaments, però no alcohol.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquesta modificació no afecta al fet que "l'activitat essencial i majoritària ha de seguir sent la venda d'aquestes publicacions".

La nova regulació també limita l'espai públic disponible per als quioscs, flexibilitza horaris i defineix aspectes no regulats fins ara com la fixació d'un termini màxim de 6 mesos per a la transmissió de la titularitat en cas de defunció o la concreció d'un òrgan competent per tramitar penalitats.

Actualment hi ha 287 quioscs instal·lats en la via pública de Barcelona (51 menys que en 2018), dels quals 253 tenen una adjudicació vigent, 25 estan vacants i 9 formen part del projecte de la cooperativa de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).