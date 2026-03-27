Barcelona aprova provisionalment la MPGM per situar el futur Museu Carmen Thyssen

Carmen Thyssen celebra amb "gran orgull" que avanci el projecte
BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment la modificació del Pla general metropolità (MPGM) per regular l'equipament del futur Museu Carmen Thyssen Barcelona al Palau Marcet del Passeig de Gràcia.
La MPGM s'ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal i de Junts per Barcelona, el PP i Vox, i permetrà transformar l'antic cinema Comèdia en un equipament cultural.
El pla fixa que els usos complementaris de l'equipament representaran aproximadament el 16% de la superfície total, en lloc del 25% que permet la normativa urbanística, amb l'objectiu de garantir el caràcter museístic i cultural del projecte.
La proposta també estableix que el restaurant previst en l'equipament no tindrà accés directe des del carrer i funcionarà exclusivament com un servei vinculat al museu i els seus visitants.
El projecte incorpora una intervenció patrimonial que permetrà restaurar el Palau Marcet i preservar els elements arquitectònics originals, que combina la rehabilitació íntegra de la primera crugia del palau amb una nova edificació reculada que actua com a teló de fons.
Un cop aprovat provisionalment en el ple del consistori, es tramitarà en la subcomissió d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de cara a l'aprovació definitiva.
CARMEN THYSSEN
Després de l'aprovació de la MGPM, la col·leccionista Carmen Thyssen ha afirmat que és "un gran orgull" comprovar com a poc a poc avança aquest projecte personal, una idea que tenia des de fa anys.
Ha dit en un comunicat que quan s'inauguri es podrà gaudir d'una col·lecció singular: "Una gran oportunitat per gaudir a Barcelona, a la meva ciutat, de l'art català i, sobretot, en un període tan emblemàtic com el modernisme".
STONEWEG
El director general de la divisió cultural de la companyia d'inversió Stoneweg, Joan Manuel Sevillano, ha mostrat satisfacció per aquest pas, i ha considerat que el museu representa una oportunitat única per "enriquir i densificar el panorama cultural de la ciutat".
El CEO i cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, ha afirmat que el Museu Carmen Thyssen Barcelona és un dels grans projectes de la companyia, i ha dit que, tot i que encara queda camí, l'assumeixen amb "energia i optimisme".
