Barcelona aprova el projecte de remodelació dels jardins Bacardí, al districte de Les Corts

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de remodelació dels jardins de Bacardí i l'àmbit tocant amb el carrer de Benavent amb Felipe de Paz, al barri de la Maternitat i Sant Ramón, al districte de Les Corts.
L'espai consta de dues superfícies, una de 4.033 m2 (àmbit 1) i una altra de 7.811 m2 (àmbit 2), dotades amb un pressupost de 1.766.440 euros i 3.247.195 euros respectivament, i està previst que les obres comencin al setembre d'aquest any i tinguin una durada aproximada d'un any, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.
L'àmbit 1, de 4.033 m2, inclourà una zona esportiva amb equipaments de petit format, generant una zona temàtica envoltada per dos grans parterres que contindran part de l'arbrat existent, concentrant la zona d'esport i alliberant els jardins de la barreja actual de diferents velocitats d'ús i soroll.
La pista esportiva se situarà en un espai obert delimitat per la vegetació, que es convertirà en la porta d'entrada sud des del carrer Benavent i permetrà la continuïtat visual amb els jardins, ja que s'elimina l'actual borsa d'aparcament i es generen zones de parterre amb arbustiva, creant nous usos per al barri.
Els horts estaran recolzats sobre la mitgera existent, orientats al sud, amb accés des de la vorera del carrer Felipe de Paz, i on la tanca es recolzarà sobre els dos parterres que delimiten l'ús i es garantirà l'accés per part del personal de manteniment.
ÀMBIT 2
El segon àmbit, de 7.811 m2, comptarà amb una gran clariana que funcionarà com a espai d'intersecció amb ombra mitjançant la construcció d'un umbracle desmuntable, amb una superfície que aportarà flexibilitat en el seu ús i permetrà instal·lar la carpa del Circ Corts durant la temporada dels espectacles.
També s'incorporarà una nova àrea de jocs infantil, passant els jardins a disposar de dues àrees de joc: la nord, ja existent, i la sud, de nova creació i en contacte amb la façana dels habitatges i plantes baixes de terrasses de restauració.
La zona comptarà també amb una àrea de petanca concentrada en un únic recinte amb dos accessos, des del carrer Comandant Benítez i des de l'interior dels jardins Bacardí, ampliant el nombre de pistes de 4 a 6 unitats.