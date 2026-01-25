Barcelona aprova el projecte per connectar Ciutat Vella i Vila Olímpica per la Ciutadella

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern ha aprovat el projecte executiu del nou accés al Parc de la Ciutadella pel carrer Wellington, que permetrà la connexió del districte de Ciutat Vella amb el barri de la Vila Olímpica, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.
El nou passeig connectarà el carrer Wellington amb el passeig de Picasso i el passeig de Til·lers del propi parc en el marc del procés de millora de la Ciutadella.
La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assenyalat que la "actuació farà el parc més obert, transitable i accessible, i permetrà un Zoo més integrat en l'entorn".
El projecte permetrà que el barri de la Vila Olímpica tingui accés directe al "principal pulmó verd del centre de la ciutat", i servirà per potenciar l'eix Carbonera-Ciutadella-avinguda Icària com un vertebrador cívic, cultural i científic dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, generant un recorregut litoral interior i alternatiu al de la façana marítima.
També permetrà connectar els equipaments de la futura Ciutadella del Coneixement amb l'objectiu de convertir el parc i els seus voltants en un node de coneixement, divulgació, investigació i innovació capdavanter a Europa.