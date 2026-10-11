Barcelona aprova el projecte per baixar a la calçada el carril bici del carrer de la Marina

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte executiu del carril bici del carrer de la Marina, en el tram entre els carrers d'Ausiàs March i Diputació, per tal de traslladar el carril de la vorera a la calçada.
Aquest tram és l'únic de l'eix ciclista de Marina que encara està situat en la vorera i, amb aquest projecte, es donarà continuïtat a tota la xarxa millorant la seguretat i funcionalitat dels desplaçaments amb bicicleta, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.
El trasllat també permetrà deixar tota la vorera per als vianants i millorar el repartiment d'usos de l'espai públic i la convivència entre les diferents maneres de mobilitat.
El nou carril bici serà bidireccional i tindrà una longitud de 460 metres per sentit segregat de la circulació amb peces separadores.
El projecte també inclou la col·locació de 16 nous punts d'aparcament de bicicletes repartits per aquest tram, així com la pavimentació de tota la calçada, nova senyalització i semaforització.