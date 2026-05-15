Barcelona aprova el projecte del Parc Central de Vallcarca i preveu començar-lo a finals d'any

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament en la Comissió de Govern d'aquest divendres el projecte del Parc Central de Vallcarca que suposarà un nou "pulmó verd" al barri i les obres del qual es preveu que comencin a finals d'aquest any i durin 18 mesos aproximadament.
La primera tinent d'alcalde i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha assegurat que l'aprovació del projecte és una bona notícia perquè "demostra com a Vallcarca no s'atura la transformació per treure el barri de la provisionalitat en la qual estava ancorada des de feia anys", informa el consistori en un comunicat.
Ha destacat que el parc ha estat fruit d'un procés participatiu amb els veïns i que el barri guanyarà 10.000 metres quadrats d'espai verd, incorporant horts urbans, recorreguts adaptats, zones d'estada i de joc i nova vegetació.
El pressupost de la urbanització del parc i la futura reforma dels carrers Gustavo Adolfo Bécquer i Cambrils, que es faran un cop enllestides les obres del parc, és de 8,9 milions d'euros.
La reforma està emmarcada en la transformació de Vallcarca que també preveu aixecar dues promocions d'habitatge assequible amb 20 i 27 pisos cadascuna, a més de l'adjudicació de 36 més on es podrà entrar a viure a finals d'any.