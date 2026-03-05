Barcelona aprova el projecte del Parc Central de Vallcarca i licita 2 edificis de pisos públics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous el projecte d'urbanització del Parc Central del barri de Vallcarca i ha iniciat la licitació dels projectes de construcció de 2 noves promocions d'habitatge públic a la zona.
Així ho ha informat el consistori en un comunicat en el qual la primera tinent d'alcalde i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha assegurat que des de l'inici de mandat han "desencallat" la transformació de Vallcarca, en el que ha estat un dels debats més presents amb BComú per arribar a acords, com l'aprovació dels pressupostos per al 2026.
Ha remarcat que, amb aquest tràmit, l'Ajuntament fa un "pas cap endavant en la transformació de Vallcarca en un barri més verd, amb espai públic renovat i nous habitatges públics".
Així, els dos edificis d'habitatges protegits se situaran al carrer Farigola, on s'aixecaran 20 pisos, i al carrer Mare de Déu del Coll, on hi haurà uns 27 més.
Bonet ha afirmat que els canvis al barri "no podien esperar més" i ha recordat que el parc serà el pulmó verd amb una superfície de 10.000 metres quadrats delimitat per l'avinguda Vallcarca, el viaducte que dona nom al barri, el carrer Gustavo Adolfo Bécquer i el carrer Cambrils.