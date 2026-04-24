Barcelona aprova un Pla Urbanístic per construir 90 pisos dotacionals al Besòs i el Maresme

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat aquest divendres el Pla Especial Urbanístic del carrer Marroc 199 i el carrer Veneçuela 148 que permetrà construir uns 90 habitatges dotacionals públics al barri del Besòs i el Maresme.
El govern municipal ha emmarcat el tràmit urbanístic en la regeneració urbana del barri i ha assenyalat que l'impuls d'aquests pisos servirà per reallotjar els veïns dels edificis pendents de rehabilitació.
"Les actuacions de rehabilitació, en molts casos de gran intensitat i volum, no són compatibles amb l'ocupació simultània dels edificis", ha afegit, alhora que ha concretat que el projecte en conjunt comptarà amb 14,5 milions d'euros.