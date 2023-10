Barcelona aprova el pla actualitzat per avançar la reforma de la Rambla a gener de 2027

L'oposició confia que es redueixi el calendari de les obres a 32 mesos



La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de Barcelona d'aquest dimarts ha aprovat el pla actualitzat per avançar la reforma de la Rambla a gener de 2027, amb els vots a favor de Junts, PSC i ERC, i l'abstenció de BComú, PP i Vox.

L'Ajuntament ha donat llum verda al pla que el Govern de Jaume Collboni ha reformulat per reduir el calendari de les obres a 32 mesos, ja que els treballs s'executaran de forma simultània en quatre trams i no de forma separada.

Actualment, els treballs de reforma se centren en la part baixa de la Rambla, entre Colón i Santa Madrona, i es preveu que acabin a l'estiu de 2024.

Quan acabi aquesta fase, començaran les obres en la resta del passeig: al juny de 2024 amb els treballs en la calçada Besòs, que duraran deu mesos; continuaran en la calçada Llobregat durant el mateix temps; i, finalment, incidiran en el tram central durant un període d'un any.

"ESPEREM QUE SIGUI REALMENT AIXÍ"

El regidor de Junts Jordi Martí ha celebrat el projecte perquè es redueixi el temps de les obres: "Esperem que realment sigui així", perquè considera que la reforma no es podia materialitzar en sis o vuit anys.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Eva Baró (ERC), que ha demanat garantir la mobilitat i mesures complementàries, mentre que Lliberto Senderes (Vox) ha mostrat "preocupació" per la possible pèrdua de carrils de trànsit, i Juan Milián (PP) s'ha limitat a pronunciar el sentit del vot.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet (PSC), ha defensat el projecte que el govern municipal va anunciar aquest dilluns i ha recordat que anunciaran un pla de mobilitat a principis de 2024.

Per part dels comuns, la regidor i anterior tinent d'Urbanisme, Janet Sanz, ha recordat que el seu grup no comparteix el projecte i ha avisat que per dur-ho a terme "és necessari un pressupost i tenir el finançament i tenir un govern estable i no provisonal".