Barcelona aprova per unanimitat ajudar veïns i comerços per les obres i grans esdeveniments

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat per unanimitat una proposta de Junts per implantar compensacions i bonificacions als veïns i comerços afectats per les obres de llarga durada i pels grans esdeveniments a l'espai públic.
La proposta de Junts demana que s'apliqui de manera "immediata", especialment als afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 del Metro al barri del Putxet.
El president del grup, Jordi Martí, ha reivindicat el paper del comerç de proximitat com a element de cohesió social dels carrers i ha afirmat que els ajuts "no són caritat, és justícia econòmica i bona gestió pública".