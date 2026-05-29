Barcelona aprova el nou conveni de coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou conveni marc de coordinació i col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de modernitzar i reforçar el model de seguretat pública de la ciutat.
L'actualització ha comptat amb el suport de Junts, BComú, ERC i el PP, a més del vot en contra de Vox, i estableix un marc estable que aposta per una coordinació més gran entre tots dos cossos, pel qual la Urbana guanyarà competències a nivell penal.
En concret, la policia local barcelonina tindrà un paper més actiu en la recepció de denúncies, que a partir d'ara es podran tramitar a les seves comissaries, i s'ampliaran les seves funcions de policia judicial en poder investigar delictes lleus i menys greus.
També s'ampliaran les competències del Servei d'Atenció a la Víctima, es permetrà que facin seguiment de les víctimes i assumir mesures de protecció, especialment en l'àmbit de la violència de gènere i domèstica.
Finalment, el conveni regula de manera clara l'intercanvi d'informació entre els cossos, cosa que permet als Mossos accedir a la videovigilància, reforçar la taula de Coordinació Operativa i traslladar la Sala Conjunta de Comandament de la seva ubicació al carrer Lleida a una nova seu a l'avinguda Paral·lel.