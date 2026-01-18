Barcelona aprova les bases d'ajudes per renovar ciclomotors de combustió per elèctrics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'Ajuntament treballa en ajudes per a una xarxa de recarrega per a intercanvi de bateries de motos
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment les bases del programa d'ajudes a particulars per renovar els ciclomotors de combustió per nous elèctrics i zero emissions.
En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha explicat que més endavant també s'aprovaran les bases reguladores d'ajudes per a flotes i professionals, en el marc d'un programa de renovació que s'allargarà fins a 2030.
Aquesta iniciativa compta amb un pressupost inicial de 15 milions d'euros, i preveu la renovació de fins a 24.000 ciclomotors de combustió a elèctrics i l'impuls d'una xarxa d'estacions d'intercanvi de bateries.
Un dels requisits per rebre les ajudes és desballestar el ciclomotor de combustió, per un import únic de 600 euros, i es podran beneficiar totes les adquisicions de nous ciclomotors per particulars a partir de l'1 de març, quan s'aprovin definitivament les bases.
La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha defensat que "ningú quedi enrere" en aquesta transició, i que inclogui a les persones amb menor poder adquisitiu com els joves.
El consistori també està treballant en la concessió d'ajudes per impulsar la implementació d'una xarxa de recarrega per a intercanvi de bateries de ciclomotors i motocicletes, pel que preveu invertir prop de 3 milions d'euros en 4 anys per subvencionar la instal·lació d'almenys 64 punts nous.