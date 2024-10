Barcelona aprova que l'edifici municipal de la plaça Carles Pi i Sunyer aculli el nou CAP del Gòtic

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament situat a la plaça Carles Pi i Sunyer 8-10, com a primer tràmit perquè l'edifici pugui acollir el nou centre d'atenció primària (CAP) al barri del Gòtic.

D'aquesta manera, preveu l'adaptació de l'edifici per poder acollir al nou CAP que respongui a les necessitats sanitàries del barri, la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat, i mantenir la titularitat pública de l'equipament per permetre altres usos complementaris com el docent, assistencial, administratiu i soci-cultural, segons informa aquest dissabte el consistori en un comunicat.

El tinent d'Alcaldia i regidor del Districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha descrit aquest tràmit com un avanç per als veïns: "Ens hem compromès a situar l'atenció sanitària dels veïns i veïnes de Ciutat Vella com a una prioritat inexcusable durant aquest mandat, i això passa per aconseguir que els seus veïns i veïnes no hagin de desplaçar-se a altres barris per a la primera atenció."

Aquesta acció forma part dels compromisos acordats en l'última comissió mixta Ajuntament-Generalitat de Catalunya celebrada a l'octubre de 2023, on es va acordar, entre d'altres, prioritzar les actuacions sobre determinats equipaments sanitaris d'atenció primària i comunitària (CAP) a la ciutat.

L'Ajuntament va comprar a l'abril l'edifici de l'antiga clínica Barceloneta i els tres adjacents al carrer Pescadors 82-94, i s'ha desbloquejat l'acord per situar el CAP del Raval Nord en un nou espai a l'edifici de la Capella de la Misericòrdia, que ja ha licitat obres i s'espera que entri en funcionament en 2026.