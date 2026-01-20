Barcelona aprova inicialment recuperar el Teatre Capitol amb el suport de PSC, Junts i PP

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimarts el projecte per recuperar el Teatre Capitol que inclou la cessió d'un edifici de Telefónica i el compromís d'ampliar espais en el districte de Ciutat Vella pels Gegants de Barcelona i la cultura popular.
El projecte presentat pel govern de l'alcalde del PSC, Jaume Collboni, ha comptat amb el suport de Junts i PP i els vots en contra de BComú, ERC i Vox.
En concret, la proposta del govern municipal suposa una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) perquè el Teatre Capitol passada a ser de propietat pública, mentre el consistori cedeix l'edifici de Telefónica del número 2 del carrer Fontanella a usos terciaris.
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Laia Bonet, ha assenyalat que es tracta d'una "oportunitat claríssima per a la ciutat" perquè recuperar el teatre és, en les seves paraules, recuperar memòria i vida urbana a la Rambla.
"L'Ajuntament es queda amb el 52% de la plusvàlua del teatre. L'operació garanteix un retorn públic significatiu, assegura la preservació del patrimoni cultural i permet que el Capitol torni a ser un motiu cultural i social en el cor de la ciutat", ha afegit.