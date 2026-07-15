Barcelona aprova inicialment incorporar les Taser amb el vot del PSC, Junts i el PP

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres el reglament que permetrà dotar la Guàrdia Urbana amb pistoles Taser amb els vots a favor del PSC, Junts i el PP, en contra de BComú i ERC i l'abstenció de Vox.
El reglament és el mateix que el govern municipal va presentar l'any passat i que finalment no es va aprovar en perdre el suport de Junts i, ara un cop superat el primer tràmit, s'obre el període d'exposició pública i al·legacions per aprovar-lo definitivament en el ple.
El tercer tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que han tornat a portar a votació el reglament pels fets dels últims mesos que "han tornat a evidenciar aquesta necessitat que la Urbana requereix una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc".
Ha recalcat que la importància sobre les Taser és com es regulen i quines garanties s'utilitzen: "És un reglament que garanteix una formació exigent, unes normes clares d'ús i un control rigorós de cada intervenció, assegurant el bon ús dels dispositius i reforçant la confiança de la ciutadania en una seguretat pública moderna i respectuosa amb els drets humans".