Barcelona aprova inicialment 50 milions per mantenir les bonificacions al transport públic

També dona llum verda a 36 milions per a sous municipals

El ple de Barcelona ha aprovat inicialment aquest divendres una modificació de crèdit de 50,1 milions d'euros per garantir les aportacions compromeses a l'Autoritat el Transport Metropolità (ATM) i finançar les bonificacions al transport públic.

La proposta s'ha aprovat amb els vots favorables del govern del PSC, Junts, ERC i Vox i l'abstenció de BComú i el PP.

El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha afirmat que es tracta d'una política que defensa "la gran majoria de grups del consistori" i que ha comportat xifres rècord d'usuaris al transport públic de la ciutat.

El regidor de Junts, Damià Calvet, ha considerat convenient "disposar d'un nou pressupost per al 2025", mentre que per part d'ERC, Rosa Suriñach ha justificat el seu vot favorable per responsabilitat i coherència.

En canvi, el líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, ha explicat que ha donat suport a la proposició perquè "els barcelonins necessiten una ajuda, per petita que sigui".

BCOMÚ I PP

El regidor de BComú, Guille López, ha demanat al govern municipal que deixi de "subvencionar avions i aeroports", motiu pel qual s'han abstingut.

Finalment, Juan Milián (PP) ha considerat que la modificació de crèdit és conseqüència de la "incapacitat del govern de Collboni per tirar endavant els pressupostos".

DESPESES DE PERSONAL

El ple també ha aprovat inicialment una segona modificació de crèdit de 36,3 milions d'euros destinats a cobrir necessitats addicionals per a despeses de personal i que no consten com a crèdit prorrogat en l'exercici 2025.

Aquest suplement permetrà al consistori donar resposta a la resolució del 2 de juliol del 2025 de la Secreataría d'Estat de Pressupostos, que dicta instruccions per a la pujada salarial del 0,5% a funcionaris.