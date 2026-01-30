Barcelona aprova definitivament la rehabilitació integral del mercat d'Horta per 15 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat definitivament, amb el suport de tots els grups, el pla especial integral que regeix les obres per rehabilitar el mercat d'Horta, en les quals s'invertiran 15 milions d'euros i s'estendran durant 2 anys.
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha sostingut que aquesta reforma "consolida el compromís amb els mercats municipals com a equipaments públics essencials" per a la ciutadania.
A més de la rehabilitació de l'edifici, que tindrà espai per a 34 parades i una zona d'autoservei, el projecte contempla ampliar les instal·lacions comercials i logístiques, i també millorar-ne l'accessibilitat i la connectivitat del mercat amb la resta del barri.