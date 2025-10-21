Barcelona aprova construir una residència privada de gent gran a 'La Selva' d'Horta-Guinardó

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Ecologia i Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts construir una residència de gent gran a l'àrea verda coneguda pels veïns de l'entorn com 'La Selva', al districte d'Horta-Guinardó, amb els vots a favor del govern municipal del PSC, Junts, el PP i Vox i l'oposició de BComú i ERC.
El projecte s'aixecarà en una finca privada situada al carrer Camil Oliveres que actualment està obert al públic i per mantenir aquesta utilitat, la proposta aprovada ha incorporat la cessió d'una part de l'espai per part de la propietat.
La plataforma veïnal Salvem La Selva ha assistit a la comissió per mostrar el seu rebuig al projecte.