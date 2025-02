Barcelona aprova concedir la Medalla d'Or als exalcaldes Colau, Trias, Hereu i Clos

El PP i Vox critiquen Colau i voten en contra de la proposta

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres concedir la Medalla d'Or de la ciutat als exalcaldes Ada Colau (BComú), Xavier Trias (Junts), Jordi Hereu (PSC) i Joan Clos (PSC).

La mesura ha comptat amb els vots favorables del govern municipal (PSC), Junts, BComú i ERC i els vots en contra del PP i Vox, que han rebutjat donar suport en bloc als quatre exalcaldes per la presència de Colau, contra qui han carregat en les seves intervencions.

L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha celebrat la mesura i ha afirmat que els quatre exprimers edils "han deixat una empremta positiva, històrica, i han contribuït a fer d'aquesta ciutat una ciutat de referència a nivell internacional".

Ha assegurat que, com a actual alcalde de Barcelona, se sent "molt orgullós" del llegat que el precedeix i ha assegurat que se sent hereu de tots i cadascun d'ells, en les seves paraules.

Així mateix, ha sostingut que reconèixer tots els representants que han ocupat l'alcaldia és una "mostra de maduresa democràtica i en defensa de les institucions" davant la polarització i la crispació, i ha retret al PP i Vox que els partits polítics amb responsabilitats institucionals han de saber aixecar la mirada per reforçar el que els uneix com a demòcrates.

GRUPS

Per la seva banda, el líder de JuntsXBarcelona, Jordi Martí, ha defensat que tots els exalcaldes són mereixedors d'aquest reconeixement ja que tots quatre han contribuït a forjar la "marca internacionalment reconeguda" que suposa la ciutat.

La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha afirmat que els quatre exalcaldes van transformar la ciutat en benefici dels seus veïns durant el seu mandat i ha reivindicat el vincle "perpetu" de tots quatre amb els barcelonins.

La líder de BComú, Janet Sanz, ha destacat la "voluntat d'acord" representat per tots i ha instat Collboni a tenir ben present el seu llegat en aquest sentit, textualment.

Per part d'ERC, Elisenda Alamany ha reconegut els "grans reptes" superats per Colau, Trias, Hereu i Clos, del PP, Daniel Sirera ha defensat el seu posicionament per coherència, ja que considera que Colau no mereix aquest reconeixement, i de Vox, Gonzalo de Oro ha criticat que s'hagi ficat tots els exalcaldes al mateix sac, que veu com l'única manera de lliurar una medalla a l'anterior alcaldessa.