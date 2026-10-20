Barcelona aprova en comissió dedicar un carrer o plaça a l'economista i activista Arcadi Oliveres

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la proposta de BComú de dedicar un carrer o plaça de la ciutat a l'economista i activista Arcadi Oliveres, mort el 2021.
El regidor dels Comuns Jordi Rabassa ha celebrat que el consistori hagi aprovat homenatjar Oliveres, mesura que ha rebut el suport de Junts, el PSC i ERC i el vot en contra del PP i Vox: "El seu llegat és l'esperança que podrem aconseguir un món millor".
Així mateix, ha defensat que l'espai que rebi el nom d'Oliveres en substitueixi un altre vinculat amb la guerra, com a homenatge al pacifisme de l'economista, segons Rabassa, "desbancant la guerra, la violència i el nomenclàtor autoritari del franquisme".
Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que el llegat d'Oliveres "forma part del patrimoni democràtic" de Barcelona i que, segons ella, malauradament és plenament vigent i continua sent molt necessari.
Respecte a la ubicació, ha assenyalat que miraran de trobar un "lloc que compleixi amb les característiques" i ha afirmat que vetllaran perquè allà on vagi sigui ben rebut.