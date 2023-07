Barcelona aprova apujar un 4% el sou de l'alcalde i els regidors amb els vots en contra de BComú i Vox

Collboni cobrarà 104.000 euros, un regidor de govern 87.913 i un de l'oposició 58.642

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat apujar un 4% el sou de l'alcalde i els regidors amb els vots a favor del PSC, TriasxBCN i el PP; els vots en contra de BComú i Vox, i l'abstenció d'ERC.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha defensat que les retribucions han estat congelades des del 2011 i que és una actualització "proporcionada, prudent i raonable".

Davant d'aquesta proposta, la líder de BComú, Ada Colau, ha rebutjat la pujada perquè creu que els polítics han de demostrar que són al càrrec per vocació política i no per enriquir-se.

SOUS ACTUALITZATS

El sou de l'alcalde és de 100.000 euros des del 2011, de manera que amb l'actualització --que és tant per als membres del govern com de l'oposició-- serà de 104.000 euros.

La retribució per als tinents d'alcalde serà de 102.119 euros (el mateix que el de portaveu de govern), mentre que els presidents dels grups cobraran 96.304 euros, els regidors de govern 87.913 euros, la mateixa xifra que el portaveu dels grups municipals, l'adjunt dels quals tindrà un sou de 79.714 euros.

El sou dels regidors de l'oposició quedarà en 58.642 euros, i el de president d'una comissió i el de consell de districte 78.328 euros.

Aquesta actualització coincideix amb el que es preveu en el Reial Decret-Llei 18/2022, que permetia incrementar un 1,5% les retribucions en el sector públic i la llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2023, que permet apujar-les un 2,5%.