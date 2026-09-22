Barcelona aprova apujar progressivament la taxa als creueristes d'escala fins als 24 euros el 2030

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprovat en la Comissió d'Economia i Hisenda extraordinària d'aquest dimarts apujar progressivament la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros el 2030 amb els vots a favor de Junts i ERC i el 'no' de BComú, el PP i Vox.
En concret, la mesura proposa passar dels 5 euros d'impost turístic que hi ha actualment a 12 l'any vinent, a 16 el 2028, a 20 el 2029 i a 24 el 2030, la qual cosa passaria la recaptació de 4,5 milions a 9,2 milions l'any vinent, a 14,3 el 2028, a 18,3 el 2029 i a 22,3 el 2030, fregant els 24 el 2031, tenint en compte el nombre de turistes actual.
Valls ha recalcat que l'objectiu de la iniciativa és que el nombre de turistes d'aquesta tipologia "tendeixi a zero" en els pròxims anys.